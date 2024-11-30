Депутат Матвеев не стал скрывать недовольство министром: "Жалкое блеяние"

"Нехватка рук, как аксиома". Пусть даст свой ответ в разгадке этой аксиомы глава СФ: она была в в гостях у РАХМОНА!

ЯМ

Янина Митусова

Судя по физиономии министра- диаспоры его хорошо кормят, вот он и блеет. Не пора ли ему « поднимать республики Средней Азии» на местах, а не в России.