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Царьград

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Депутат Матвеев не стал скрывать недовольство министром: "Жалкое блеяние"

Депутат Матвеев не стал скрывать недовольство министром: "Жалкое блеяние"

Министр труда вписал в стратегию развития вымирание русского народа. А теперь вопрос: нам точно нужен такой чиновник? Депутат Матвеев не стал скрывать недовольство министром: "Жалкое блеяние".

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Нехватка рук, как аксиома&quot;. Пусть даст свой ответ в разгадке этой аксиомы глава СФ: она была в в гостях у РАХМОНА!
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18 час.
ЯМ
Янина Митусова
Судя по физиономии министра- диаспоры его хорошо кормят, вот он и блеет. Не пора ли ему « поднимать республики Средней Азии» на местах, а не в России.
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18 час.
Владимир Лев
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13 час.

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