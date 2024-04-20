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Экс-советник НАТО Жак Бо: Запад не знает, как выйти из украинского конфликта

Экс-советник НАТО Жак Бо: Запад не знает, как выйти из украинского конфликта

Запад не видит выхода из украинского конфликта. Об этом сообщил экс-офицер швейцарской разведки и советник Североатлантического альянса, полковник Жак Бо в беседе с YouТube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.

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Комментарии
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С С
Если не видишь выхода, не хрен входить. А выход для западлючих должен быть только один - погост.
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