Запад не видит выхода из украинского конфликта. Об этом сообщил экс-офицер швейцарской разведки и советник Североатлантического альянса, полковник Жак Бо в беседе с YouТube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.
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