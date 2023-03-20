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Депутат Хамзаев: в России необходимо отменить транспортный налог для участников СВО

Депутат Хамзаев: в России необходимо отменить транспортный налог для участников СВО

В России на федеральном уровне необходимо отменить налог на транспорт для участников специальной военной операции на территории Украины.

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