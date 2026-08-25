«Единая Россия» утвердила Народную программу на 2026–2030 годы: итоги второго этапа Съезда партии

Партия учла интересы ветеранов в новой программе МОСКВА, 23 августа, ФедералПресс. В Москве 22 августа завершился второй этап XXIII Съезда «Единой России», где партия утвердила предвыборную Народную программу, интегрированную в национальные цели развития, поставленные президентом Владимиром Путиным.
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