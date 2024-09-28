Исиба приступил к формированию новой администрации

Формирование новой администрации начал недавно избранный президент правящей Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба, не дожидаясь своего назначения новым премьер-министром страны, сообщает 28 сентября англоязычная японская газета The Japan Times.
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