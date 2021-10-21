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«Украина не заинтересована в контроле над режимом прекращения огня»

«Украина не заинтересована в контроле над режимом прекращения огня»

Киев намеренно накаляет напряженность в Донбассе и тем самым нарушает режим прекращения огня. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

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