«Украина не заинтересована в контроле над режимом прекращения огня»

Киев намеренно накаляет напряженность в Донбассе и тем самым нарушает режим прекращения огня. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.