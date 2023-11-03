Lancet: когнитивные способности пожилых людей ухудшились во время пандемии

Когнитивные способности людей старше 50 лет значительно ухудшились в период пандемии COVID-19. Такой вывод сделали ученые из университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона, свое исследование они опубликовали в научном журнале The Lancet.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии