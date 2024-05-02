Сегодня электричество отключают в Астрахани и ближайших поселениях Приволжского района

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. В четверг, 2 мая, в плановом отключении электричества находятся 5 населенных пунктов: Астрахань – во всех районах РЭС (с 08:30 до 18:00, с 09:00 до 18:00); Приволжский район – с.