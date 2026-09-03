Трамп развязал новую войну, раскалывающую антироссийский Запад

Дональд Трамп призвал канадские компании, ведущие бизнес с Соединенными Штатами, переехать в США, чтобы избежать новых пошлин.
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