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Трамп развязал новую войну, раскалывающую антироссийский Запад

Трамп развязал новую войну, раскалывающую антироссийский Запад

Дональд Трамп призвал канадские компании, ведущие бизнес с Соединенными Штатами, переехать в США, чтобы избежать новых пошлин.

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