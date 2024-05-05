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Появилось редкое фото красавицы-дочки Исаковой — копия отца

Появилось редкое фото красавицы-дочки Исаковой — копия отца

Актриса опубликовала портрет Варвары. Виктория Исакова и Юрий Мороз Pravda Komsomolskaya/Russian LookВиктория Исакова обрела радость материнства в 2003 году, но случилась трагедия — её новорожденная Марина дочка скончалась.

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