Появилось редкое фото красавицы-дочки Исаковой — копия отца

Актриса опубликовала портрет Варвары. Виктория Исакова и Юрий Мороз Pravda Komsomolskaya/Russian LookВиктория Исакова обрела радость материнства в 2003 году, но случилась трагедия — её новорожденная Марина дочка скончалась.
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