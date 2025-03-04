Как придумали сгущенку, и почему она не сразу стала популярной

Сгущенка – это не просто сладкое лакомство, это настоящий символ детства. Кто из нас не ел ее прямо из банки или не добавлял в чай вместо сахара? Но задумывались ли вы, как появилась эта вкуснятина? Оказывается, она не сразу завоевала мир.