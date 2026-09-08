Выставка детских работ «Галерея творчества» в КЦ на Флотской продлится до 15 сентября

В Культурном центре «Онежский» в Головинском районе открылась выставка «Галерея творчества». Она объединяет разные темы программы обучения, и призвана познакомить посетителей с талантами и возможностями учащихся.
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