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Головинские вести

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Выставка детских работ «Галерея творчества» в КЦ на Флотской продлится до 15 сентября

В Культурном центре «Онежский» в Головинском районе открылась выставка «Галерея творчества». Она объединяет разные темы программы обучения, и призвана познакомить посетителей с талантами и возможностями учащихся.

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