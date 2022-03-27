Нижегородская правда

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Сильный ветер и метель ожидают нижегородцев

Сильный ветер и метель ожидают нижегородцев

В ГУ МЧС России по Нижегородской области предупредили жителей региона о приближающейся непогоде.   Отмечается, что в ближайшие 2 – 4 часа в Нижнем Новгороде и других городах и районах региона существенно усилится ветер – порывы будут достигать 16 м/с.

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