Сильный ветер и метель ожидают нижегородцев

В ГУ МЧС России по Нижегородской области предупредили жителей региона о приближающейся непогоде. Отмечается, что в ближайшие 2 – 4 часа в Нижнем Новгороде и других городах и районах региона существенно усилится ветер – порывы будут достигать 16 м/с.