В Астрахани отдраили Милицейский мост

Специалисты муниципального предприятия «Мосты и каналы» прошлой ночью вышли на Милицейский мост. Они отмыли шумозащитные экраны со стороны пешеходной зоны и отбойное ограждение, зачистили проезжую часть от наносного грунта.
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