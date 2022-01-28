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Азар, Бэйл, Иско, Марсело, Мариано и Вальехо не хотят уходить из «Реала» зимой. Эден верит, что сможет стать игроком основы

Большинство игроков, которые получают мало игрового времени в «Реале», не хотят покидать клуб. Как сообщает Marca, «сливочные» готовы продать зимой защитника Марсело и полузащитников Гарета Бэйла и Иско, но все перечисленные хотят покинуть клуб только летом, по истечении срока контрактов.

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