"У нас есть два пути. Первый: визовые режимы со Средней Азией и Закавказьем, высылка всех, не соблюдающих наши законы и традиции даже в мелочах. И второй: кровавая бойня на улицах российских городов."

Наталия Поэтому всей либеральной прозападной шушере выгодно всячески затягивать военные действия, тормозить и обесценивать нашу победу. Им выгодно, чтобы наших бойцов вернулось, как можно меньше, и чтобы они вернулись, как можно позже. Они их боятся!

В Василий Путин не будет выгонять мигрантов, к гадалке не ходи, у него скорее всего договорённость с амерами. Такая же как и с пенсионкой.