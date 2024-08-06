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Закон и Порядок

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"У нас есть два пути. Первый: визовые режимы со Средней Азией и Закавказьем, высылка всех, не соблюдающих наши законы и традиции даже в мелочах. И второй: кровавая бойня на улицах российских городов."

"У нас есть два пути. Первый: визовые режимы со Средней Азией и Закавказьем, высылка всех, не соблюдающих наши законы и традиции даже в мелочах. И второй: кровавая бойня на улицах российских городов."

В английском Саутпорте в конце июля 17-летний исламист (новоиспеченный тожеангличанин) зарезал трех маленьких девочек, напав на них с ножом прямо в танцевальной студии, где дети занимались.

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Комментарии
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Наталия
Поэтому всей либеральной прозападной шушере выгодно всячески затягивать военные действия, тормозить и обесценивать  нашу победу. Им выгодно, чтобы наших бойцов вернулось, как можно меньше, и чтобы они вернулись, как можно позже. Они их боятся!
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2 час.
В
Василий
Путин не будет выгонять мигрантов, к гадалке не ходи, у него скорее всего договорённость с амерами. Такая же как и с пенсионкой.
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2 час.
Alexander Kozlov
Мечты, мечты. У вернувшихся не будет оружия, а пришлые все вооружены ножами и проч. запрещенными, а также легальными стволами. Кроме того, все имеют мобилы и разговаривают на своем тарабарском. Когда они договорятся и о чем - нам не понять.
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1 час.

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