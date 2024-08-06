"У нас есть два пути. Первый: визовые режимы со Средней Азией и Закавказьем, высылка всех, не соблюдающих наши законы и традиции даже в мелочах. И второй: кровавая бойня на улицах российских городов."

В английском Саутпорте в конце июля 17-летний исламист (новоиспеченный тожеангличанин) зарезал трех маленьких девочек, напав на них с ножом прямо в танцевальной студии, где дети занимались.
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