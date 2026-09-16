Культ достигаторства — что приходит ему на смену

Формула «только вперёд» обещала карьерный рост и успех, но для многих обернулась выгоранием. CEO Ultimate Education Анна Тимофеева — о том, почему привычная гонка за успехом больше не работает, как меняются запросы руководителей и предпринимателей и почему главным навыком ближайших лет становится адаптивность.