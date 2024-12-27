В Челябинской области двух мужчин осудили за незаконное изготовление оружия

Кыштымский городской суд Челябинской области приговорил двух жителей региона к четырем и семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за изготовление, переделку и хранение средств поражения.
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