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Как отличается психика людей, у которых есть младший брат или сестра

Как отличается психика людей, у которых есть младший брат или сестра

Психолог рассказал, как порядок рождения детей сказывается на их характере. Если у вас есть младшие брат или сестра, проверьте, есть ли у вас эти качества.

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