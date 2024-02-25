Депутат Рады Устинова: вслед за Авдеевкой ВСУ могут оставить Купянск и Харьков

Вслед за Авдеевкой в Донбассе Вооруженные силы Украины могут оставить города Купянск и Харьков. Соответствующий вариант развития событий, как пишет Telegram-канал «RT на русском», допустила депутат Верховной Рады Александра Устинова.
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