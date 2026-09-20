Россиянам объяснили, когда замороженные овощи и фрукты могут навредить

Хранить такую продукцию необходимо в соответствии с установленными требованиями Замороженные овощи и фрукты сами по себе не представляют особой опасности, однако их качество во многом зависит от соблюдения условий хранения.
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