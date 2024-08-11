Минута молчания в Японии обернулась скандалом из-за России

Шестое августа — скорбный день не только для страны Восходящего солнца, но и для всего мира. Именно тогда в 1945 году случилась первая в истории человечества атомная бомбардировка, в ходе которой погибло около полумиллиона японских граждан, не считая скончавшихся после трагедии от последствий лучевой болезни.