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Минута молчания в Японии обернулась скандалом из-за России

Минута молчания в Японии обернулась скандалом из-за России

Шестое августа — скорбный день не только для страны Восходящего солнца, но и для всего мира. Именно тогда в 1945 году случилась первая в истории человечества атомная бомбардировка, в ходе которой погибло около полумиллиона японских граждан, не считая скончавшихся после трагедии от последствий лучевой болезни.

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Комментарии
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Александр Т
А я думаю чего это бутерброд не лезет в горло а это из за японцев не испытывающих дружеских чувств. Печалька.
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14 час.
ВУ
Варлам Устрялов
никогда не испытывал дружеских чувств к самураям. быдло они!
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14 час.
Дмитрий Танцюра
Я точно пуд золота платить не буду , чтоб за них отомстили ю ИБО!
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6 час.

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