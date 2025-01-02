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Ребенок описался прямо на уроке: Родители поддержали опального учителя

Ребенок описался прямо на уроке: Родители поддержали опального учителя

Avia.pro - СМИ В Одинцово третий день бушует скандал, достойный экранизации в лучших традициях драматического сериала.

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Комментарии
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СБ
Сергей Б
А у меня вопрос: какое наказание должно быть детям и х родителям за то, что не сдали тлф, что фотографируют в классе, что нарушают правила?
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1 д.
Писарчук Дмитрий
Пора наказывать рублем родителей неадекватных детей, чтоб не мешали одноклассникам на уроках.
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1 д.
Александр Пелимский
Бог ты мой.... Когда я учился(ах, как давно это было) у нас в классе такой же ученичок был, за урок мог раза четыре попроситься, в основном на контрольных. И вот учитель его не отпустил и он нассал в штаны..... Да его в школе все зачморили, и школу он закончил с прилипшей к нему кличкой - ССЫКУН!!!
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23 час.

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