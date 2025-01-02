Ребенок описался прямо на уроке: Родители поддержали опального учителя

А у меня вопрос: какое наказание должно быть детям и х родителям за то, что не сдали тлф, что фотографируют в классе, что нарушают правила?

Александр Пелимский

Бог ты мой.... Когда я учился(ах, как давно это было) у нас в классе такой же ученичок был, за урок мог раза четыре попроситься, в основном на контрольных. И вот учитель его не отпустил и он нассал в штаны..... Да его в школе все зачморили, и школу он закончил с прилипшей к нему кличкой - ССЫКУН!!!