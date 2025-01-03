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Обозреватель Маркус Томпсон: «Слова Стефа Карри о «средних» «Уорриорз» были громким призывом к Майку Данливи»

После заключительного матча 2024 года разыгрывающий описал «Голден Стэйт» как «среднюю» команду. Обозреватель The Athletic Маркус Томпсон прокомментировал эти слова: «Чувствуется, что он уже все это видел и не хочет подбирать слова.

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