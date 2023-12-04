Си Цзиньпин призвал мир к сотрудничеству в связи с беспрецедентными изменениями

Международному сообществу необходимо продемонстрировать солидарность и приступить к реализации мер, направленных на усиление многостороннего сотрудничества, на фоне беспрецедентных изменений на глобальной политической арене.
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