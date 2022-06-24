Самый богатый брянец Семиохин дал 1 млн евро на убийство российских солдат на Украине

Что теперь будет с его бизнес-проектами в Брянске?Стало известно, что нелегальное в России онлайн-казино 1xBet, создателем которого является брянец Роман Семиохин, пожертвовало 1 миллион евро украинской стороне на… боевые действия против России.
Что теперь будет с его бизнес-проектами в Брянске?Стало известно, что нелегальное в России онлайн-казино 1xBet, создателем которого является брянец Роман Семиохин, пожертвовало 1 миллион евро украинской стороне на… боевые действия против России.
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