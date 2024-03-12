Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Strannik Mr
    А где мы их хоронить -то будем, они подумали об этом?В Польше рассказа...
  • Сергей Oблезов
    Пшеки должны понимать , что войска вошедшие из Польши на территорию Украины, ставят Польшу в затруднительное положени...В Польше рассказа...
  • Леонид Попивняк
    ....сначала эти "тысячи" нужно где то разместить в пшекии.... потом чем то  кормить-поить каждый день.....а потом ещё...В Польше рассказа...

Зачем Империя лжи озвучивает немного правды

Зачем Империя лжи озвучивает немного правды

Вчера директор национальной разведки Штатов выдала много заявлений, которые не укладываются в пропаганду Запада — что Россия не хочет нападать на НАТО, что Иран и Хезболла не хотят обострять конфликт с Израилем, что наша армия с конца 2023 года «добивается успехов и получает преимущество», что «даёт России стратегическое военное преимущество».

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