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Trump Vows Tehran Will 'Pay' As U.S. Strikes Iran for 10th Consecutive Night

Renewed fighting between the United States and Iran entered its second week early Tuesday, with U.S. Central Command confirming a 10th consecutive night of strikes on Iranian command centers, missile sites and air defenses.

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