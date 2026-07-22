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Первая достоверно обнаруженная экзолуна вне Солнечной системы оказалась массой с Юпитер

Первая достоверно обнаруженная экзолуна вне Солнечной системы оказалась массой с Юпитер

Объект, тяжелее 13, но легче 80 масс Юпитера, называют коричневым карликом. Он слишком легкий, чтобы в его недрах начались устойчивые термоядерные реакции на основе обычного водорода, поэтому не может стать звездой.

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