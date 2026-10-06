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Царьград

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В Ростове-на-Дону с 24 октября запретят стоянку в переулке Халтуринский

В Ростове-на-Дону с 24 октября запретят стоянку в переулке Халтуринский

С 24 октября 2026 года на западной стороне переулка Халтуринский в Ростове-на-Дону введут запрет остановки и стоянки автомобилей на участке между строениями №79 и №71, а оставленные в этой зоне машины будут эвакуировать.

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