В Ростове-на-Дону с 24 октября запретят стоянку в переулке Халтуринский

С 24 октября 2026 года на западной стороне переулка Халтуринский в Ростове-на-Дону введут запрет остановки и стоянки автомобилей на участке между строениями №79 и №71, а оставленные в этой зоне машины будут эвакуировать.
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