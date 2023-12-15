Сийярто заявил о вероятности наложения Венгрией вето на переговоры ЕС с Украиной

Венгрия может наложить жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной о ее вступлении в сообщество. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью журналу Mandiner.