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ВСУ снова сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Горловку

ВСУ снова сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Горловку

Украинские войска вновь сбросили на Горловку взрывоопасные предметы с беспилотников. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

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