Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном перенесли на 18 апреля 2025 года

Создатели фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли объявили о переносе премьеры. Ранее картину планировали выпустить 31 января 2025 года, однако теперь её выход состоится 18 апреля 2025 года.
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