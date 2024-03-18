Превращаем смартфон в дозиметр!

Люди, как правило, не задумываются о том, к каких условиях живут. Если внешне все хорошо, в доме работает лифт, а мусор регулярно вывозится и из крана течет чистая на вид вода, то и беспокоиться особо не о чем.
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