«Что это с тобой?»: Сябитова раскритиковала новый образ Гузеевой

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскритиковала новый образ своей коллеги. Ее внимание привлекли обесцвеченные брови Ларисы Гузеевой, которые она продемонстрировала в эфире на «Первом канале».
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