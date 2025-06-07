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Мода и Шоу-бизнес

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«Что это с тобой?»: Сябитова раскритиковала новый образ Гузеевой

«Что это с тобой?»: Сябитова раскритиковала новый образ Гузеевой

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскритиковала новый образ своей коллеги. Ее внимание привлекли обесцвеченные брови Ларисы Гузеевой, которые она продемонстрировала в эфире на «Первом канале».

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