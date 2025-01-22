Ученики Соломбальского Дома творчества завоевали призы на международном конкурсе

С 9 по 13 января в Санкт-Петербурге прошел XX Юбилейный Международный молодежный дизайн-проект и конкурс «Золотая нить»Он входит в программу международного культурно-образовательного фестиваля «Юность Планеты», уточнили в пресс-службе администрации столицы Поморья.