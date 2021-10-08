Число пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио возросло до 32 человек

ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио выросло до 32 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны.
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