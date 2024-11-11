Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США

@ REUTERS/Shannon Stapleton Tекст: Олег Исайченко «Через 38 дней вы потеряете свое пособие». Такой прогноз сын Дональда Трампа озвучил в адрес Владимира Зеленского на фоне масштабной дискуссии о вариантах завершения конфликта на Украине.