Нацбанк Швейцарии удивил мир неожиданным смягчением монетарной политики

Швейцарский регулятор первым среди развитых стран снизил ставку 22 марта 2024 года, Национальный банк Швейцарии (SNB) опередил другие крупные экономики мира, сделав первый шаг к смягчению монетарной политики после периода инфляционного давления.
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