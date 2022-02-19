Анастасия Волочкова отреагировала на критику Розы Сябитовой

В недавнем интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!» Роза Сябитова высмеяла поведение Анастасии Волочковой в жизни и на передаче «Давай поженимся!», где она увела у невесты жениха Сергея, с которым уже успела не только разойтись, но и рассориться.