Белорусский гектар: Батька демонстрирует, как вернуть к жизни Нечерноземье

Сюжет из «Простоквашино» стал реальностью у соседей, но почему не в России Фото: Алексей Николаев/ТАСС​ Противостояние с Западом, необходимость противопоставить супостату хоть какую-то собственную идеологию вызвали в России всплеск интереса к традиционным ценностям.