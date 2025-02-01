Белорусский гектар: Батька демонстрирует, как вернуть к жизни Нечерноземье

Сюжет из «Простоквашино» стал реальностью у соседей, но почему не в России Фото: Алексей Николаев/ТАСС Противостояние с Западом, необходимость противопоставить супостату хоть какую-то собственную идеологию вызвали в России всплеск интереса к традиционным ценностям.
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