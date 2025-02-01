Медвежий угол
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Медвежий угол

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Белорусский гектар: Батька демонстрирует, как вернуть к жизни Нечерноземье

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Комментарии
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вячеслав полыгалов
Когда ездил?
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50 мин.
вячеслав полыгалов
Я на острие!В Новофедоровки бывал?
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50 мин.
вячеслав полыгалов
Малышь!Не пизди!бывает!У меня еще и стреляут и по мостам отрабатывают!Тише дыши!
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44 мин.
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