НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

5 подписчиков

Жертвам терактов в Воронежской области выплатят от 313 тысяч до 1,5 миллиона рублей

Жертвам терактов в Воронежской области выплатят от 313 тысяч до 1,5 миллиона рублей

В Воронежской области ввели выплаты для пострадавших при терактах и их семей. Суммы варьируются от 313 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от тяжести последствий — соответствующий указ подписал глава региона Александр Гусев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии