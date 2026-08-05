Жертвам терактов в Воронежской области выплатят от 313 тысяч до 1,5 миллиона рублей

В Воронежской области ввели выплаты для пострадавших при терактах и их семей. Суммы варьируются от 313 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от тяжести последствий — соответствующий указ подписал глава региона Александр Гусев.
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