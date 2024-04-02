"Оборона ВСУ трещит везде": ВС России уверенно прорываются сразу на трёх фронтах: Новости СВО, последние новости о спецоперации РФ на Украине, к утру 02.04.2024 г., свежие данные с фронтов специальной военной операции РФ на Украине

Новости СВО по состоянию к утру 2 апреля 2024 года, последние данные о ходе проведения спецоперации РФ на Украине.
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