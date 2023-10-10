Синоптики пообещали москвичам мокрый снег и до +5 градусов 10 октября

Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные, утрам возможна гололедица и до +5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 10 октября.
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