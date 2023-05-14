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В Турции стартовали президентские выборы: от результатов может зависеть течение спецоперации

В Турции стартовали президентские выборы: от результатов может зависеть течение спецоперации

На пост президента претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган.

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