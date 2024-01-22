360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    "Кабмин Украины предложил на 50 лет запретить транспортное сообщение с Россией".       Идиоты или впадают в детство: ...Кабмин Украины пр...
  • сергей богданов
    выкрутитсяПрокуратура Москв...
  • леонид рыбаков
    у меня такое ощущение что историки казахстана( И НЕ ТОЛЬКО) читают только тот  абзац мировой  истории который им ласк...МИД Казахстана пр...

Экс-представитель НАТО в Москве Табах призвал устроить геноцид россиян

Экс-представитель НАТО в Москве Табах призвал устроить геноцид россиян

Украина не должна стесняться уничтожать мирное население России. Такое заявление сделал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Предложить Табах в течении 3 часов свалить с территории России и объявить на него загонную охоту, с собаками. И народу веселье и дебилойд если не сдохнет от предложения то по настоящему займется спортом.
Ответить
17 час.
ВД
Вовладар Даров
Очередной шакал клацкающий зубами
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх