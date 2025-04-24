Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев пригрозил войной в случае исполнения ордера МУС против Путина

Медведев пригрозил войной в случае исполнения ордера МУС против Путина

Ордер МУС против президента РФ Владимира Путина незаконен, и если какие-то страны подумают его исполнить, они должны понимать последствия конфликта с ядерной державой.

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Комментарии
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Eduard
Мы МУС не признаем суд самозванцев! Не может быто суда который видита другие причем реальные ну никак не видит.Причем потому что совершают их европейцы или американцы!
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16 час.
Eduard
Давнр пора прекратить церемонится,сами страны те давно в сто раз преступнее!Путин стережот свои национальные интересыкак все нормальные политики своей страны!
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16 час.
Валерий Светлый
Пора собирать новый Нюрнберг, в Лондонберге
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11 час.
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