Новый метод пересадки поджелудочной железы разработали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

В научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского ученые разработали новый способ пересадки поджелудочной железы, который поможет спасти жизни людей с диабетом первого типа.
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