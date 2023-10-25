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Новый метод пересадки поджелудочной железы разработали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

Новый метод пересадки поджелудочной железы разработали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

В научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского ученые разработали новый способ пересадки поджелудочной железы, который поможет спасти жизни людей с диабетом первого типа.

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