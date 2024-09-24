В Белоруссии предложили создать комиссию по расследованию преступлений Киева

Россия и Белоруссия могут создать межпарламентскую комиссию по расследованию преступлений Киева, заявил «Известиям» заместитель председателя постоянной комиссии палаты представителей по международным делам парламентского собрания Олег Гайдукевич.
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