Российские разработчики представили прототип игровой консоли на базе ОС «Аврора»

На ней уже можно запускать игры - разработчик проверил работу Doom 3.Pr Scr t.me/alexgladkovblog--> Российские разработчики представили прототип портативной игровой консоли на базе операционной системы «Аврора».
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